Ormanya ve Kuzuyayla Tabiat Parkı başta olmak üzere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunan alanlar bayram boyunca yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen doğal yaşam parklarından biri olan Ormanya, Kurban Bayramı tatili süresince 215 bin 652 kişiye ev sahipliği yaptı. Doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşlar tesiste yer alan 'Ormanköy', 'Çocuk Hayvan Çiftliği', 'Orman Kütüphanesi', 'Ormanın Sesi' ve yürüyüş parkurlarında keyifli anlar yaşadı.

Kamp alanında 195'i yabancı bin 352 kişi konakladı

Ormanya Kamp Alanı da bayram süresince doğaseverlerin gözde adreslerinden biri oldu. Çadır ve karavan kampı yapmak isteyen misafirlerin tercih ettiği alanda toplam bin 352 kişi konakladı. Güvenli ve düzenli kamp imkanlarıyla öne çıkan alan; Fransa, Güney Kore, Almanya ve Çin gibi farklı ülkelerden 195 yabancı turisti de ağırladı.

Öte yandan, Ormanya, bayram tatili boyunca il dışından düzenlenen tur programlarının da ilgi odağı oldu. Eskişehir, Ankara, Bursa, İzmir, Balıkesir, Hatay ve İstanbul gibi pek çok ilden tur acenteleri rotasını Ormanya'ya çevirdi.

Kartepe'nin eşsiz doğasında yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı da tatilde ziyaretçilerin ilgi gösterdiği bir başka nokta oldu. Temiz havası, yürüyüş rotaları, doğal manzaraları ve sakin atmosferiyle öne çıkan Kuzuyayla, şehir hayatının stresinden ve yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşların doğayla buluşma noktası haline geldi.