Parmakları koptu

Mahmudiye mahallesi Kahraman sokak üzerinde bulunan ahşap atölyesinde makineye elini kaptıran gencin 4 parmağı koptu.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Kahraman sokak üzerinde faaliyet gösteren ahşap atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Mohammad Wallid Jaha (25) kesim yaptığı sırada bir anda elini makineye kaptırdı. 4 parmağı kopan genç kanlar içinde kaldı. İş arkadaşlarının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.