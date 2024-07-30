Türkiye mobilya sektörü son 20 yılda dikkate değer bir başarı hikayesi yazdı. 2003 yılında yaklaşık 400 milyon dolar seviyesinde olan ihracatı, 2023 yılı itibarıyla 5,1 milyar doların üzerine çıktı. Dünya mobilya pazarındaki payı binde 5 seviyesindeyken, günümüzde bu oran yüzde 2'ye yükseldi. Üretici sayısında da benzer bir artış yaşandı; 2009 yılında 20 bin civarında olan üretici sayısı, bugün 45 bini aştı.

Mobilya tasarım ve üretim gücündeki artış, ihracata da yansıdı. 2022 yılı resmi rakamlarına göre dünya mobilya ticareti 309 milyar doları geçti. Türkiye, dünya mobilya ithalatının en büyük ülkeleriyle ticaret yapıyor. Üçüncü büyük ihracat pazarı olan ABD, 86 milyar doları aşan ithalatıyla dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı konumunda. Türkiye'nin diğer lider ihracat pazarları arasında Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda bulunuyor. Almanya'nın yıllık mobilya ithalatı 23 milyar dolar, İngiltere'nin 14,5 milyar dolar, Fransa'nın 13 milyar dolar, Hollanda'nın ise 9,6 milyar dolar seviyesinde.

Mobilya ihracatında hedeflenen pazarlar arasında ABD, Almanya, İran, Fransa, Romanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Libya ve Suudi Arabistan öne çıkıyor. Türkiye, bu pazarlardaki ihracat oranını artırmayı hedefliyor. Ülkenin 2028 yılı için belirlediği ihracat hedefi, mal ihracatında 400 milyar dolar, hizmet ihracatında ise 200 milyar dolar olarak açıklandı. Mobilya sektörü de bu vizyon doğrultusunda 2028 yılı için 12 milyar dolar ihracat hedefi koydu.

Sektördeki hızlı büyüme, her kademede nitelikli eleman ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Ahşap montaj elemanı, ahşap CNC makine operatörü, mobilya döşeme kesim ve dikiş elemanı, ahşap boyama ve vernikleme uzmanı, ahşap iskelet CNC operatörü, ahşap şekillendirici, ahşap süsleme, ahşap üst yüzey işlemcisi, kalite kontrol teknisyeni, bilgisayar destekli mobilya tasarımcısı ve bilgisayar destekli proje çizimcisi gibi 30 farklı alanda elemana ihtiyaç duyuluyor. İhracat departmanları, satış sonrası departmanlar, lojistik ve taşıma bölümleri, tasarım-dizayn ve Ar-Ge bölümleri gibi diğer departmanlarda da eleman ihtiyacı artıyor.

Güleç " Eleman bulunurluğunda yaşanan sıkıntının birçok nedeni var, ama en önemlisi gençlerin üretimde çalışmaya çok hevesli olmaması. Aileler, kamu ve özel sektör olarak üretimde çalışmanın ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu göstermemiz, anlatmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra imalat sektöründe çalışma maliye politikalarıyla daha cazip hale getirilebilir. İmalat sanayisinde çalışanlara uygulanan gelir vergisinde, kıdem ve emeklilik priminde destekleyici pozitif düzenlemeler yapılabilir. İnsanları çok kıymetli ve değerli bir alanda çalıştıkları için ödüllendirmeliyiz ve bunu da destekleyici uygulamalarla yapabiliriz.” dedi.