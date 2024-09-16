İnegöl Mobilyacılar Odası tarafından, Bahri Sevinç Orman Ürünleri sponsorluğunda İstanbul İNTERMOB Mobilya Malzeme Fuarına gezi düzenlendi. Düzenlenen geziye 40 kişi katıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Özcan Ayhan, “Ahşap, orman ürünleri ve teknolojileri sektörlerinin en son modellerinin yanı sıra mobilya yan sanayi firmalarının ürün ve hizmetlerini sergilendiği 27.Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı 12-15 Eylül 2024 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Fuardan oda üyelerimizin de istifade etmesini istedik. Pazar sabahı gezide yer alan 40 kişilik heyet ile İstanbul’a hareket ettik. Bilindiği gibi odamız üyelerimiz için yurt içi ve yurt dışında düzenlenen sektör fuarlarına geziler düzenleyerek, bölgesel ve ülke olarak mobilya sektöründe gelinen noktayı, aynı zamanda malzeme ve makine noktasında da gelişmeleri yerinde inceleme imkanı bulmaya çalışıyoruz. Fuar gezimize katılan üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizler hem onların fuarı gezmelerini sağladık ayrıca fuara katılan İnegöllü firmalarımızı da ziyaret ettik. Önümüzdeki ay da makine fuarına bir otobüs kaldıracağız. Gezi programımıza araç desteği veren Bahri Sevinç Orman Ürünlerine odamız, katılımcılarımız ve gezi heyetinde yer alan esnaflarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Oda üyelerinin eğitim faaliyetlerine kış döneminde devam edeceklerini vurgulayan Ayhan şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl 5 eğitim programını Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirmiştik. Bu yıl da bu eğitimlerimize devam edeceğiz. Üyelerimizin bu eğitimlere katılmasında fayda var. 1-2 saatlerini ayırıp mesleklerinde gelişmeleri adına bu eğitimlere kendilerini bekliyoruz”