İnegöl Mobilya ve Marangozlar Odası Başkanı Özcan Ayhan, yayınladığı video mesajla MODEF EXPO fuarında geçen günü değerlendirdi.

Başkan Ayhan yaptığı açıklamada, "Modef Expo fuarının üçüncü günündeyiz. Gerçekten çok güzel, katılımcılar iyi hazırlanmış. Güzel tasarımlar, yeni renkler ve Türkiye’nin her yerinden, dünyanın her yerinden ziyaretçilerimiz yeni modellerimizle buluştu. Güzel bir yoğunluk, güzel bir kalabalık iki günden beri görmekteyiz. İnşallah fuarımızı Cumartesi günü hedefine ulaşmış şekilde tamamlarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

FUARIN ETKİSİ İNEGÖL'E YAYILDI

MODEF EXPO Fuarının sadece katılımcılar nedeniyle tüm ilçeye büyük katkı sağladığını söyleyen Başkan Ayhan, "Dünyanın ve yurt içinin beklediği her zaman yeni tasarımların olduğu bir fuar. 150 firmamız fuara hazırlanıyor fakat İnegöl’ün her caddesinde, her sokağında her AVM’sinde yeni bir fuar hazırlığı olmuştu. Onlarda kalabalık misafirlerini ağırlamaktadırlar. Bu 53. Mobilya fuarını düzenlemek, düzenlemek gerçekten bir beceri bir başarı hikayesi. Uzun çabalar sonucunda bu ziyaretçiler bu kalabalığı bu günlere taşıdı. Ben katılımcılarımızı tebrik ediyorum, ziyaretçilerimizin ayaklarına sağlık diyorum. İnşallah herkes aradığını bulur, umduğunu bulur. Bereketli hayırlı fuarlar diliyorum." diye konuştu.