Tatil için Alanya'ya gelen Moldova vatandaşı, geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınan hasta, ülkesine sevk edilirken ilaçları tükenince İnegöl'de hastaneye acil giriş yaptılar.

Olay Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Moldova'dan Alanya'ya tatile gelen Fotea Mihail(50), bir anda fenalaştı. Fenalaşan turist, Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde beyin damarlarının bir tanesinde yırtılma oluştuğu tespit edildi. Uyutularak yoğun bakıma alınan hasta nın Ailesi Moldova'ya sevk edilmesini istedi.

Moldova'dan gelen Ambulansa alınan hasta, ülkesine götürülmek üzere yola çıktı. 2 bin kilometre sürecek yolculuk sırasında hastanın sağlık değerlerinde anormal bir durum sezen sağlık ekipleri, kendilerine en yakın İnegöl Devlet hastanesine geldiler. Hastanede görevli doktorların müdahalesiyle hastanın sağlık değerleri normale döndü. Ambulanstaki görevliler, doktorlara teşekkür ederek yollarına devam ettiler.

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