Alışverişlerinizde kazanmış olduğunuz moneyler 2 iş günü içerisinde hesabınıza eklenecektir. Hesabınıza eklenen moneyleri Migros ve Macrocenter’larda, Sanal Market uygulamasında ve https://www.migros.com.tr/ alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.

Money Clup Kart üyeleri Migros mağazalarındaki indirim ve kampanyalardan faydalanarak binlerce ürünü indirimli alır.

Money Club Karta üye olmak için kasalardan Money Club Kart almanız veya MİGROS mobil uygulamasından ücretsiz Money Club Kart Numarası edinmeniz yeterli. Kartınızı Migroslarda kullandıkça hem binlerce ürünü indirimi alabilecek, hemde tam bana göre diyeceğiniz kampanyalarla bol bol money kazanabileceksiniz.

Yanında Money Club kart yanınızda yokken de Migros mağazalarında geçerli tüm indirim ve avantajlardan cep telefon numarası ile faydalanabilirsiniz. Kazandığın moneyler 2 iş günü içerisinde hesabına yüklenecektir. Kazanılan moneyleri Moneylerini tüm Migros ve Macrocenter’larda 1 Money = 1 TL olacak şekilde harcayabilirsiniz.

Moneyleri kullanarak alışverişi indirimli yapmak istiyorsanız moneyleri kullanacağınızı kasiyere söylemelisiniz. Money Club Kart yanınızda değilse cep telefon numaranıza gönderilecek olan şifreyi kasiyere söyleyerek moneylerinizi kullanabilirsiniz. Jet kasalarda ödeme yapacaksanız ödeme adımına geldiğiniz zaman Money ile ödeme” seçeneğini seçmelisiniz. Sanal Market uygulamasında moneylerinizi kullanacaksanız ödeme adımına geldiğiniz zaman Puanlarım bölümünden kullanmak istediğiniz money sayısını yazarak moneylerinizi kullanabilirsiniz.

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Money Club Kart Bakiye Sorgulama

Money Kart bakiye sorgulama işlemi https://www.money.com.tr/Index adresinden yapılabilmektedir.

Siteye giriş yaptıktan sonra sağ üst menüde yer alan “Giriş Yap / Üye Ol” linkine tıklayın.

linkine tıklayın. Cep telefon numarasını yazdıktan sonra “Gönder” butonuna tıkla.

butonuna tıkla. Cep telefonuna gönderilen 6 haneli şifreyi girerek “Devam Et” butonuna tıkla.

girerek butonuna tıkla. Açılacak olan profilinizde money kartınızda kaç money kaldığı görünecektir.

Migros Money uygulamasını cep telefonunuza indirip telefon numaranız ile giriş yaptıktan sonra Profil butonuna tıklayarak hesabınızdaki bakiyeyi öğrenebilirsiniz.

Ayrıca Migros Money uygulamasında alışveriş geçmişi, kullanılabilir moneyler, şifre ile kampanya tanımlama, fikir sepeti, favori ürünlerim, katıldığım kampanyalar, migroskop gibi özelliklerde bulunmaktadır.

Migros Sanal Market Online Market Alışveriş Bakiye Sorgulama ve Kullanımı

Migros Sanal Market ile online alışveriş yaptığınız zaman puanlarınızı kullanarak indirimden faydalanabilirsiniz. Ödeme ekranında hesabınızda bulunan moneylerden istediğiniz kadarını kullanabilirsiniz.

Migros: Sanal Market – Hemen – Online Alışveriş uygulamasını cep telefonunuza indirin.

Cep telefonu numarası ile sisteme giriş yapın.

Alt menüde yer alan “Hesabım” butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Money yazısının yanında hesabınızdaki puan TL olarak görünecektir.

olarak görünecektir. Hesabınızdaki hediye puanları alışverişinizde kullanabilmek için sepetinize ürünleri ekledikten sonra “Sepeti Onayla” butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Teslimat adresini seçtikten sonra “Devam Et” butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Size uygun gün ve saat aralığını seçerek devam edin.

“Puanlarım” yazısına tıklayarak kullanmak istediğiniz indirim tutarını yazarak Kullan butonuna tıklayın.

yazısına tıklayarak kullanmak istediğiniz indirim tutarını yazarak Kullan butonuna tıklayın. Böylelikle moneyleriniz (hediye puanlarınız) sepet ödemenizden düşecektir.

Migros Hediyem Kart Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır?

Migros Hediyem Kart sevdiklerinize hediye görmeyi kolaylaştırır ve sevdiğiniz kişinin tercihine göre alışveriş yapmasını sağlayan bir sanal karttır. Göndereceğiniz hediye kart, sevdiğiniz kişinin cep telefonuna SMS olarak iletilir. Giden SMS içerisinde hediyem kart numarası ve hediye karta ulaşılması için bir link bulunur. Bu link üzerinden hediye karta ulaşabilir ve yazılan özel mesaj var ise okuyabilir. Gönderilen hediyem kart Migros, MigrosJet, ve 5M Migros mağazalarında geçerlidir. Kart içerisindeki bakiye kartın son kullanıldığı tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. 2 yıl içerisinde kullanılmayan bakiyeler silinir ve kart iptal edilir. E-Hediyem karttaki bakiyeler nakit para olarak iade edilmez.

Migros Hediyem Kart Bakiye Sorgulama;

E-Hediyemkart.com web sitesine giriş yapın.

SMS ile cep telefonunuza gelen 15 haneli kart numarası ve cep telefonu numaranızın son 4 hanesini yazarak bakiyeyi sorgulayabilirsiniz.