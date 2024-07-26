İnsan yalnızlığı en çok, yanındaymış gibi davrananlardan öğrenir.

Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece, kaçtığın her yer cehennemdir.

Sussam gönül razı değil, söylesem tesiri yok. Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar.

Acı veriyorsa geçmiş; geçmemiş demektir.

Allah de ve sus! Başka hiçbir şey söylemeye değmez.

Hayatta umduğunla değil bulduğunla yetin.

Parası olan pazardan, imanı olan mezardan korkmaz.

Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır.

Gerçekle yaralanmak bir yalanla oyalanmaktan daha iyidir.

Sevmek için yürek, sürdürmek için emek gerek.

Bir şey kazanmak istiyorsan her şeyini ortaya koymalısın.

Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir.

Sevilen kadın bütün kadınların en güzeli değil midir? Balzac

Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi vardır.

Ben ağlarken yanımda yoksan, ben gülerken gölge yapma

Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur. Erasmus

Hayatınız kötü bir yola girmişse, unutmayın; direksiyondaki sizsiniz.

Herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder.

Ne için gittiğini bilmiyorsan, nereye gittiğinin hiç bir önemi yoktur.

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir.

Bakmayın etrafımda çok insan dolandığına; sırılsıklam yalnızım aslında.

Aşk bazen; asla sahip olamayacağın birini sevmektir. Boris Vian

Eğer bir kadın yürekten ağlıyorsa, ağlatan onun kalbine ulaşmış demektir.

Hayatı gözyaşlarınla ödüllendireceğine; gülücüklerinle cezalandır.

Seven sever, sevmeyen yol alır gider. Benim dünyam her türlü döner canım.

Şunu asla unutma; gülerken kaybettiklerini, ağlayarak kazanamazsın!

Sizi üzenlere hala selam veriyorsanız, bu vicdanınızın sadakasıdır. Mevlana

Unutma, yokuş aşağı inmek kolaydır ama manzara tepeden seyredilir.

Dost sanma her zaman yüzüne güleni, gül de güzel kokar fakat sonra batar dikeni.

Küçük şeylerde seni mutlu etmeli ama sen daha iyisi için çalışmalısın.

Bir kadın size soru soruyorsa doğruyu söyleyin çünkü muhtemelen cevabı biliyordur.

Birini seviyorsanız, onu Allah’tan isteyin. Kalpler Allah’ın elindedir. Mevlana

Biliyorum imkânsız aşk bu! Ama hükmedemiyorum kendime. Çünkü yüreğim seni çok sevdi.

Çektiğin acı kadar olgunlaşırsın diyorlar. Olgunlaşa olgunlaşa çürüdük, bilmiyorlar.

Aşk öpüşmekten dudakları morarana değil seni seviyorum derken yanakları kızarana yakışır.

Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.

İnsanın düşünceleri geçmişte gömülü kalırsa, hale uygun ve gelecekte etkili yaşamasına imkân yoktur.

Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru yiğidin iyisine deli derler.

Hayat, iki perdelik oyun gibidir. Birinci perde: geride bıraktıkların. İkinci perde: geride bırakacakların…

Yarınlar hep güzel olacak denir. Oysa bugünler, dünün yarınları değil midir? Victor Hugo

Aynada gördüğüm yüzün, dudağı gam gözleri hüzün. Ben geceye hapsolmuşum, adı var kendi yok gündüzün.

İnsan yaşamı boyunca bir kişiyi sever. Önceki ve sonrakiler; birer arayış, kaçış ya da aldanıştır.

Çarçabuk büyüyüp bir ateş yakmak isteyenler saman çöplerini tutuşturur ilk önce William Shakepeare

Sabır, kara bir dikeni yutmaktır. Diken içini parçalayıp geçerken de hiç ses çıkarmamaktır.

Su gibi akıp geçerdi hiç geçmeyecekmiş gibi duran zaman, beklemeye değecek olan gelecekse sonunda eğer.

Başın sıkıştığında değil; sevdiğini anlayıp, mutlu olmayı istediğinde gel ki; ömrümü uğruna harcayayım.

İnsanın sevdiğini kaybetmesi, dişini kaybetmesi kadar ilginçtir. Acısını o an yaşar, yokluğunu ömür boyu.

Ya sırtımıza alıp taşıyoruz, Ya ayağımızın altına alıp çiğniyoruz, Öğrenemedik bi türlü yan yana yürümeyi.

Bazen önemli olmamalı gidecek olan ya da gelmeyen. Çünkü bazen, başlaman gerekir her şeye yeniden. Nazım hikmet

İnsanları kaderleri karşılaştırır karakterleri yakınlaştırır kararları anlaştırır davranışları uzaklaştırır.

Bir kadın hem güzelliğinin farkında olup hem de mütevazı kalabiliyorsa güzel bir kadından önce güzel bir insandır.

O dağa bir kuş kondu sonra da uçup gitti. Bak da gör o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme. Mevlana

Birini kötülemeye çalışırsan asla amacına ulaşamazsın. Çünkü başkasına sürmek istediğin çamura önce kendin bulanırsın.

Sevginin yaşı, cinsiyeti ya da kuralları yoktur. Kadınca, erkekçe ya da çocukça diye ayıramazsın. O yalnızca “insanca” dır.

Kadınlar anlaşılmak için değil, yaşanmak içindir. Yaşanacak pekguzelsozler.com kadın bulduysanız, Anlamak için vakit kaybetmeyin. Robin Sharma

Ne dostu dost tanıdım kendime, nede düşmanı düşman saydım kendime, gün gelir; dostun düşman, düşmanın ise dosttur sana.

Sana yüklediğim anlamları senmişsin gibi düşünme, aldanırsın! O anlamlarla sadece bende varsın. Ben seviyorsam sen bahanesin.

Eğer aşk nasıl biteceği bilinmeyen yarım yamalak bir cümleyse hayatında; uzatmaya gerek yok, noktayı koyup bitirmeli aslında.

Bilir misin ne zordur severek yaşamak. Ona benimsin deyip sarılamamak. Ne zordur hep yakın hissedip aslında ondan uzak olmak.

Arkadaşlar hayat ne garip değil mi? Birisi arabamı hazırlayın diyebiliyorken, diğeri abi 25 kuruş eksik binebilir miyim? Diyor.

Aslında, çok konuşan kadın yoktur. Karşısındaki hiçbir şey anlamadığı için, açıklama yapmak zorunda kalan kadın vardır. Paul Auster

Büyüdüm artık. Anladım ki, masallardaki kadar masum değilmiş hiç kimse. Sevmek acıtıyor, gitmek alışkanlık olmuş ilişkilerde. Sunay Akın

Şimdiki zaman da gerçekten seven var mı ki? Gerçekten sevmiyorsa gelip de bu anlamlı sözlerden biraz ders alsın ki aşkın ne olduğunu bilsin.