Monster Hunter, World piyasaya çıkana kadar pek değişmemişti ve World’de tanıtılan mekanik ve yaşam kalitesi değişikliklerinin çoğu, Monster Hunter Rise’da daha da iyileştirildi. Açık haritalar, canavarlara binme yeteneği, yeni Wirebug mekaniği ve yeni Palamute yoldaşlarının tümü, Monster Hunter World’de sunulan özelliklerden türetilmiştir – ve hepsi burada Rise’da daha iyidir.

Capcom, ana hat oyunlarının daha hızlı oynanışından ve canlı görsellerinden ödün vermeden Dünya’nın akıcılığını başarıyla uyguladı ve nihayetinde hem uzun süredir avcıların hem de seriye yeni gelenlerin kendi şartlarında girip keyif alabilecekleri bir deneyim sağladı.

Canavar Avcısı Yükselişi’nin avları, Köy Görevleri ve Merkez Görevleri arasında bölünmüş durumda, birincisi yalnız bir avcı olarak mevcut ve ikincisi çevrimiçi oyun için mevcut.

Seriden bunca zamandır sözde zorluğu nedeniyle kaçındıysanız, Village Questlerinin tüm serideki en kolay olanlardan bazıları olduğunu duymak sizi mutlu edecek. Bunu bir önceki kolay kralı olan Monster Hunter Portable 3’ü tonla oynayan biri olarak söylüyorum. Monster Hunter: Rise’s Village Questlerine hemen hemen her beceri seviyesi için erişilebilir ve bunlar Portable 3rd’dekilerden daha kolaydır.

Uzun zamandır bu işle uğraşan bir avcıysanız, Köy Görevlerinin bu kadar kolay olduğunu duymak o kadar da iyi bir haber olmayabilir. Köy Görevleri, her zaman iki türün en az zoru olmuştur, ancak burada, Rise’ın nispeten kısa hikayesiyle deneyimli avcılara gerçekten meydan okumazlar.

Merkez Görevleri, Canavar Avcısı Yükselişinin gerçek ürünüdür; Toplama Merkezinde bulunan görevler, Köylü meslektaşlarından çok daha fazladır ve çok daha fazla zorluk sunar.

Canavar Avcısı’nın oynanması gerektiği gibi, Hub Görevleri tek başınıza veya en fazla üç oyuncuyla bir partide üstlenebilirsiniz. Cidden, arkadaşlarınızla ve hatta diğer rastgele oyuncularla çok daha fazla eğleneceksiniz. Oyunun doğası bu!

Monster Hunter Rise’daki mevcut kadro, çok makul bir toplam 61 canavar, bunlardan 35’i daha büyük canavarlar ve bunlardan dokuzu seri için yepyeni. Basarios, Ratholos ve Rathian ve Tobi-Kadachi gibi eski düşmanlarla yüzleşmek her zamankinden daha pürüzsüz; Bishaten ve Somnacanth gibi yeni canavarları tokatlamak sürprizlerle doludur. (Somnacanth’ı gerçekten seviyorum, ne can sıkıcı bir tatlı. Uçmaya devam et, küçük melek.)

Açık haritalar Dünya’da tanıtıldı ve daha küçük ölçekte de olsa burada mevcuttur. Haritada toplanacak daha az malzeme var; Bunun yerine, hedeflerinize giderken alabileceğiniz bir dizi başka güzellik vardır.

Endemic Life’ın çalışma şekli değiştirildi ve artık oyunun ayrılmaz bir parçası. Bir haritadan geçerken onları gösterinin yıldızları yapan birden fazla tür de vardır.

Flashflies, Tricktoads ve Echobats gibi ‘Ensnaring Life’, canavarları sersemletmek için parlak bir parıltı yaymak, savaşta bir tuzak görevi görmek ve hatta hasar vermek için patlayıcı ölçekleri püskürtmek gibi etkilerini tetiklemek için yerinde etkileşime girebilir. Çatışma ortasında bu tür Endemik Yaşam türlerine göz kulak olacaksınız.

Vigorwasps, Cutterflies ve Wirebugs gibi ‘Temp Buffer’ Endemic Life, geçici stat artışları, geçici bir ekstra Wirebug veya iyileştirme sağlayabilir.

‘Permabuffers’, donattığınız Petalace tarafından belirlenen kapaklarla bir görevin sonuna kadar istatistiklerinizi artıran Spiribirds adlı yaratıklardır. Muhtemelen ihtiyacınız olan o küçük ekstra gücü size verecek bir canavarı ele geçirmeden önce bunları almanız kullanışlıdır.

Son değil ve kesinlikle en az değil, ‘Avcı Yardımcıları’ Endemik Yaşam spektrumundaki büyük çocuklardır. Bunlar tamamen yeni bir özellik ve birçoğu var. Avcı Yardımcıları bir haritanın her yerinde bulunabilir ve belirli görevler sırasında kullanılabilir. Bazıları iyileştirir, bazıları ekin olarak işlev görür, bazıları canavarları cezbeder, durum efektleri uygular ve hatta anında bir canavara binmenize ve binmenize izin verir.

Endemic Life’a yeni odaklanma eğlencelidir ve bazı yönlerden oyunun öncekilerden daha fazla arcade-y hissetmesini sağlar, çünkü hedefinize giden farklı rotalar, istatistikleri toplamak veya avı alıp kullanmak için farklı Endemik Yaşam sağlar.

Bu arcade hissi, haritada ne kadar hızlı dolaşabileceğinizle birleşiyor. Palamute sizi hızlı bir şekilde gezdiriyor, ancak Palamute’den vazgeçip iki Palicoes ya da çok oyunculu bir Palico getiriyor ve Wirebuging nispeten daha uygun.

Wirebug kontrollerine alışmak biraz zaman alsa da, kontrollerini kavradığınızda, oyunun beş av haritasının yükseklikleri arasında kolaylıkla manevra yapabilirsiniz. Yine de bu yeni küçük yardımcıların en iyi yanı bu değil: Wirebug’lar Monster Hunter Rise’daki savaşta hem atlatmak hem de saldırmak için aktif olarak kullanılıyor.

Oyunun 14 silah türünün her biri, cephaneliğinde aynı anda iki Wirebug saldırısına sahiptir. Bir çekiç ana olarak (üzgünüm, üzgünüm değil), bu saldırılar cephaneliğime hareketlilik, hasar ve deliliğin doğru kombinasyonunu ekleyerek onları neredeyse sürekli olarak Wirebug yüklerini kullanmaya değer kılıyor. Tabii ki, çok oyunculu olarak bile Summweon Endemic Life ile bir Palico kullanıyorum, bu yüzden genellikle üç şarjım var.

Wyvern Riding’in ne kadar harika olduğunu söylemiş miydim? Monster Hunter World’de yaptığınız gibi canavarları monte etmek ve onları kafalarının içine sokmak yerine, burada sadece mini kaiju savaşları olarak adlandırabileceğim bir şeye katılmak için canavarlara binebilir ve onları kontrol edersiniz.

Her büyük canavarın kendi hareket seti ve hareket hızı vardır ve her biri diğer büyük canavarların kontrolünü ele geçirip onları parçalamak harika hissediyor. Ne zaman büyük canavarlar arasında bir bölge savaşı çıksa, ki bu belirli Av Yardımcılarını kullanarak kendinizi gerçekten tetikleyebilirsiniz, bahse girerim çok yakında Wyvern Riding olacak ve onu seveceksiniz.

Burada dokunmadığım oyun hakkında söylenecek çok şey var, ancak herhangi bir sürprizi mahvetmeyecek, yorum yapabileceğim son bir yön var: Monster Hunter Rise’ın görünümü ve sesi.

Monster Hunter World’den hafif bir grafik düşüşü olmasına rağmen, Monster Hunter Rise hem grafik hem de ses tasarımında harika bir şekilde canlıdır.

Portable 3rd ve daha sonra Generations’tan Yukumo Köyü’nü anımsatan Kamura Köyü, belirgin bir şekilde Japon tarzı, parlak ve davetkardır. Kamura’da bir ton yok, ama sevecen ve çekicilik dolu olan şey. Gathering Hub temasının, Brave Hunters’ın ne kadar iyi olduğuna ve tüm köy müziğini ona nasıl ayarlamanız gerektiğine girmeyelim.

Av haritalarının kendisi de manzaraların kendileri ve içinde yaşayan yaratıklar arasında canlıdır. Siz keşfederken çalan müzik parçaları iyidir, ancak savaş temaları Monster Hunter standartlarına göre bile tamamen farklı bir seviyededir. Mangamalo, Nargacuga veya kendi temasına sahip herhangi bir canavarla savaşırken, kendinizi avcı gibi hissedersiniz. Gerçekten özel bir şey.

Monster Hunter Freedom Unite ile PSP’de Monster Hunter ile başlayan biri olarak, son on yılda dizi boyunca oynamak ve bugünkü haline geldiğini görmek bir zevkti. İtiraf edeceğim ki, Dünya’nın daha yavaş temposu nedeniyle, Dünya’yı en az sevmeyenlerden biriyim.

Başlangıçta, Monster Hunter Rise’a (çok) biraz daha düşük vermeyi planlamıştım, çünkü nispeten kolay zorluğu ve oyunun hikayesinin piyasaya sürüldüğünde tam olarak bitmemiş olması gerçeği. Ancak bu, bir kötü hizmet olur.

Bazıları oyunun hikayesinin piyasaya sürüldüğünde bitmediği konusunda biraz uyuştu ve bu konuda Capcom’a yuhalandı, ancak bunu hikayeye tamamen vurgu yapılmadığını göz önünde bulundurarak oyunu bir noktaya yerleştirmek için bir neden olarak görmüyorum. Monster Hunter serisinde ve ne kadar önemli olduğu.

Oyun, yeni canavarlar eklemek ve hikayeyi önümüzdeki aylarda bitirmek için Dünya’daki gibi yamalar ve etkinlikler alacak ve hem Düşük hem de Yüksek Seviye üzerinden Monster Hunter Rise’da bulunan içerik miktarı göz önüne alındığında, hayır görüyorum daha düşük bir puanla tokat atmak için bir neden.

Monster Hunter Rise, mevcut haliyle serideki en kolay oyunlardan biri olabilir, ancak aynı zamanda her açıdan en esnek ve sonuçta tatmin edici olanlardan biridir ve bunun için tam notları hak ediyor.