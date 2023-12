En yeni dövüşçüler, NetherRealm’in hayran kitlesini ne kadar iyi bildiğini ve genel olarak daha geniş kitlelere hitap etmek istediğinin bir başka örneği. Rain, Mortal Kombat serisinin ortak yaratıcısı Ed Boon için kişisel bir şaka olarak başladı. Ultimate Mortal Kombat 3’te yeniden yer aldı, Scorpion, Sub Zero ve Reptile’a benzer bir başka maskeli savaşçı oldu, düşmanlarına zarar vermek için su elementini kullandı ve müzikal ikon Prince’den esinlenerek mor kıyafetle göründü. Genellikle ninjaların neredeyse her zaman oldukça iyi idare ettiğini ve Rain’in de farklı olmadığını düşünüyorum.

Mortal Kombat: En Güçlü 28 Karaterler

Mileena, saislerini epik bir hassasiyetle kullanan, hayranların favorisi bir karakter. Mortal Kombat 11 Ultimate’da görünen en yeni karakterler arasında o benim favorim değil ama bu daha çok kişisel bir tercih. Arka planı MK anlatımıyla derinden iç içe geçti, bu yüzden orijinal sürümde bir ihmal olduğunda şaşırdım. Neyse ki, Kronika’nın etrafında dönen olay örgüsüne tam olarak uyan düzgün, küçük bir arka plan hikayesiyle bir kez daha geri döndü.

Sylvester Stallone biraz benim bir idolüm. Rocky filmleri muhtemelen sadece en sevdiğim film serilerinde Star Wars tarafından geçildi. First Blood muhteşem bir aksiyon filmi ve aşağıdaki filmler o kadar iyi olmasa da John Rambo bir aksiyon filmi kahramanı. PS5’teki Mortal Kombat 11 Ultimate, oyuncuların cephaneliğinden AK-47, yay ve ok ve ip gibi çok çeşitli hareketleri kullanarak savaş gazisinin botlarına adım atmalarını sağlar. Stallone, projeye benzerliğini ve sesini de ödünç verdi. NetherRealm’de bulunmayı nasıl bulduğundan ve zamanı kontrol etmenin yükünden bahsettiğinde, film serisinin çoğundan daha iyi bir hikayeye sahip oldu.

Performans açısından, daha hızlı yükleme süreleri, her iki kampanyada da oldukça hızlı bir şekilde patlayabileceğiniz anlamına gelir ve Klassic Towers çok daha hızlıdır. Bir dövüş bittiğinde bir sonrakine girersiniz. Yapılacak bolca dövüşle bu zamanlar, hareketlerinizi uygulamak ve en iyi dövüşçü olmak için daha fazla zamana gerçekten yardımcı olur. Sadece bu değil, PS5’teki Mortal Kombat 11 Ultimate mükemmel görünüyor. Oyunda tüyler ürpertici detaylar daha belirgin, ölümler harikadır ve hem karakter animasyonu hem de set tasarımı genel bir görünüm sağlıyor.

Karakter animasyonlarından bahsetmişken, dövüş öncesi sahnelerinde ve savaş ara sahnelerinde olağanüstü görünüyorlar. Yüzlerinin hareket etme şekli ve kostümlerinde daha fazla tanım var ve hareket son derece yüce. Çok farklı alemlere gidiyorsunuz ve bol bol ortam görüyorsunuz. PS5’in ek gücü sayesinde, Mortal Kombat 11 Ultimate, genel olarak dövüş oyunları için en iyi deneyimi sunma konusunda olağanüstü bir iş çıkarıyor ve henüz NetherRealm’in başyapıtına dalmadıysanız, şimdi tam zamanı. Eğer yapmazsan, dostum Shang Tsung’u arayacağım ve o gelip sana ne için olduğunu söyleyecek.

PS5’teki Mortal Kombat 11 Ultimate, muhteşem bir dövüşçünün mükemmel bir versiyonudur. Yeni karakterler zaten güçlendirilmiş kadroya harika bir katkı ve görseller birinci sınıf. Her şeyin tek bir pakette olması ve her şeyi PS4 ve Xbox One’da satın aldıysanız ücretsiz olması, onu piyasadaki en iyi beat-em-up yapar. Sadece bu da değil, Kross Play geçmişte ve günümüzde (PC ve Switch dışında) herhangi bir konsolda herhangi birisine karşı oynamanıza izin verir.