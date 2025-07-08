

Edinilen bilgiye göre Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde seyir halinde olan Şeyhmus K.(23) yönetimindeki 16 BBV 070 plakalı motosiklet, Mesudiye altgeçidinden yan yola dönüş yapmak isteyen Kerem K.(44) yönetimindeki 16 KMA 27 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK