Bursa'da bir motosiklet kazası, gençleri ana yola dikkatsizce çıkan hafif ticari araçla buluşturdu. Bu üzücü olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesinin merkezinde yer alan Karlıdağ Caddesi'nde gerçekleşti. G.T. adlı sürücünün kullandığı 42 FGM 63 plakalı hafif ticari araç, Karlıdağ Caddesi'nde seyreden 16 ASY 982 plakalı motosiklete hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü K.K. ve arkasında bulunan E.K., savrularak yere düştü. Her iki genç de kaza sonrası hareketsiz bir şekilde yerde yattı. Neyse ki, kısa sürede olay yerine gelen 112 ekibi tarafından müdahale edilerek hastaneye kaldırıldılar. Son güncellemelere göre, yaralı gençlerin durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Motosikletin hafif ticari araca çarpmasıyla, aracın sürücüsü önünde park halinde bulunan bir otomobile de zarar verdi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri detaylı bir soruşturma başlattı.