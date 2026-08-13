"Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre motorin türü akaryakıt ürünlerinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları yeniden düzenlendi. Motorinde uygulanan ÖTV'nin ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandığı belirtilirken, eylül ayından itibaren kademeli şekilde artırılacağı ifade edildi.

Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) ağustos ayında sıfırlanmasının ardından motorin litre satış fiyatlarında düşüş görüldü. Gün içerisinde birçok akaryakıt istasyonunda motorinin litre satış fiyatı 9 lira azalarak ortalama 70-71 TL seviyelerine geriledi. Motorin litre satış fiyatlarında yüzde 10'dan fazla indirim gerçekleşirken, ÖTV'nin sıfırlanması pompa fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. Akaryakıt satış elemanları, indirim sonrasında vatandaşların yoğunluğunun arttığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından motorindeki Özel Tüketim Vergisi'nin sıfırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadele ile sağladığımız mali alanı dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV’yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

ÖTV tutarları, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında litre başına 3 TL, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında litre başına 6 TL ve 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında litre başına 9 TL olarak belirlendi. Yılın son ayı olan 1-31 Aralık 2026 döneminde litre başına 12 TL olarak uygulanacak tutar, 1 Ocak 2027 tarihinden sonra ise litre başına yeniden 13,9006 TL'ye yükselecek.

Düzenlemeyle eşel mobilin motorinde uygulanmayacağı belirtildi. Eşel mobile göre 30 Eylül'e kadar petrole bağlı artışların yüzde 25'i kadar ÖTV'den düşülerek fiyata yansıtılmayacaktı. Belirlenen ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesindeki seviyeye çıkarılacak.