Kaza, Kazancı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Enes K. (17) yönetimindeki 16 LKF 47 plakalı motosiklet seyir halinde ilerlediği sırada arkada oturan yolcu Abdülbaki Tufan G., bir anda dengesini kaybederek seyir halindeki motosikletten düştü. Kanlar içinde yere yığılan gence ilk müdahaleyi Yusuf Enes K., uyguladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla kafasından yaralanan Abdülbaki Tufan G., İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Muhabir: İBRAHİM USLU