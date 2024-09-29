Yerlikaya, "2024'ün ilk sekiz ayında 74 bin 451 motosiklet ve motorlu bisiklet kazaya karıştı. Bu kazaların %65,9'unda sürücülerin kusurlu olduğu tespit edildi." şeklinde konuştu.

Yerlikaya, ayrıca, 19-26 Eylül 2024 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 2 milyon 686 bin 321 aracın denetlendiğini bildirdi. "Mevzuata aykırı şekilde sesli veya ışıklı uyarı cihazı (çakar) kullanan 272 sürücüye ceza uygulandı." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, hız sınırını aşan 126 bin 331 sürücü, araç muayenesini yaptırmamış 27 bin 988 araç, emniyet kemeri takmayan 22 bin 201 kişi, sürücü belgesiz 17 bin 962 kişi ve zorunlu sigortası bulunmayan 10 bin 921 sürücüye ceza kesildiğini belirtti. Toplamda 474 bin 317 araca veya sürücüye işlem yapıldığı ifade edildi.