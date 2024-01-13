Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaldırıma çarpan elektrikli motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, Şehit Hakan Tamaç Caddesi'nde elektrikli motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkması sonucu meydana gelirken, kazada sürücü hafif yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: İHA