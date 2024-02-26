Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yakut Sokak’ta meydana geldi. İbrahim Mayıl (26) yönetimindeki 16 ALV 496 plakalı kurye motosiklet, sokağa koşarak çıkan Üveys Erim’e (18) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.