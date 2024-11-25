Terör örgütüne yönelik operasyonlar sürerken son haberde Irak'ın kuzeyinden geldi. Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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Kaynak: Haber merkezi