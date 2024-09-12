Milli Savunma Bakanlığı X hesabından paylaştığı basın bilgilendirme toplantısında son bir haftada 95 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme anlayışı doğrultusunda sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarla; son bir haftada 95 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar 983’ü Irak’ın, 980’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.963 olmuştur." denildi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ