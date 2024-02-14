Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen3 PKK/PYD’li teröristin etkisiz hale getirilidiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere değinildi;

“Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.”