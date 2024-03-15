Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 14 Mart 2024 tarihinde Konya'da meydana gelen bir kaza sonucunda Hava Kuvvetlerine ait bir NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını duyurdu. Bakanlık, kaza sonucunda uçağın düştüğü alanda pist onarım çalışmaları yapan Hv.İs.Uzm.Çvş. Ercan Güven'in şehit olduğunu bildirdi.

"Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."