Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 5 kişinin sınır güvenlik güçlerimiz tarafından yakalandığını bildirdi. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında bu şahıslardan 4'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu, diğer 1 kişinin ise PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. MSB'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."