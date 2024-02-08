Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Kongresi’ne sunulan Türkiye’ye F-16 satışını engellemeye yönelik öneri ile ilgili, "Kongredeki sessizlik süreci devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, Tuzla Piyade Okulu’nda yürütülen soruşturma ile ilgili son duruma ilişkin ise, “Türk Silahlı Kuvvetleri bütün faaliyetlerini anayasa, kanunlar ve hukuk çerçevesinde şeffaf şekilde sürdürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu çalışmasını yapmış ve kararını Bakanlığımıza göndermiştir. Hukukçularımız bu kararı detaylı şekilde inceleyecek ve sayın bakanımızın onayına sunulacaktır. Ve sayın bakanımızın onayını müteakip karar resmileşecek, daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Bağdat ve Erbil ziyaretlerine ilişkin konuşan kaynaklar, “Ülkemiz tarafından bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için yoğun bir diplomatik çaba sarf edilmektedir. Bu çalışmanın bir kanadı olan askeri diplomasi faaliyetleri de sayın bakanımız ve Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Söz konusu ziyarette son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler, terörle ortak mücadele, askeri iş birliği ve Iraklı Türkmenlerin bölgedeki hak/menfaatleri konuları görüşülmüştür. Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bizim tek derdimiz ülkemizin, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Terörle mücadelede ortak hareket edilmesidir” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ASFAT ve OYAK tarafından yerli ve milli olarak üretilen çelik hakkında şu bilgileri paylaştı:

“ASFAT koordinesinde yapılan çalışmalar ile OYAK bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir Miilux OY şirketlerinin ortaklaşa ürettiği milli denizaltı çelikleri Gölcük Tersanesi Komutanlığına teslim edilmiştir. Böylece 2 yıl gibi bir süre içerisinde denizaltılar için önceki senelerde ithal edilen çelikler artık millileştirilmiş oldu. Dünyada bu çeliği üretebilen sayılı ülke var. Tedarik edilen denizaltı çeliklerinin ASFAT tarafından Türk Loyd’una sertifikalandırılarak test blokları inşasında kullanılması planlanmaktadır.”