Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2024 için ilk taksit ödeme süresi bugün bitiyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak’ta bitecek. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak. 2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak’ta başlamıştı. MTV, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödeniyor.

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Ödemeler internetten yapılabiliyor

MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek. Ödemesini bugüne kadar yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

Kaynak: İHA