Üsküdar Devlet Hastanesi’nde sabah saatlerinde yaşanan gelişmeler dikkat çekti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hastanede görev yapan iki doktorun usulsüz uygulamalara karıştığı belirlendi. Edinilen bilgilere göre doktorların, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için mevzuata aykırı şekilde rüşvet talep ettiği tespit edildi.

Soruşturma sürecinde emniyet ekipleri hastanede operasyon düzenledi. Operasyonda, G.Ö. ve C.G. isimli iki doktor rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

Gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve iddiaların tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.

"CİMER İHBARLARI ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI''

'Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Üsküdar Devlet Hastanesi ve CİMER ihbarları üzerine başlatılan ve yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görev yapan G. Ö. ve C. G. isimli doktorların, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri tespit edilmiş olup, şüpheliler rüşvet suçundan 10.02.2026 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Adli soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''