Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu çocukların yaz tatilinde sporla tanışmalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Yaz Okulları ile kapılarını açtı.

Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu, Yaz Okulu 1.Dönem kurslarıyla yaz sezonuna başladı. 6-17 yaş arası yaklaşık 250 öğrenci ile 18 yaş üstü 30 yetişkinin katılacağı kursların yanı sıra yüzme havuzu hafta içi 12.30-15.00 ve 17.00 - 19.00 ile hafta sonu 11.00 -19.00 saatleri arasında serbest kullanıma açık olacak. Kursa katılan öğrenciler, iki hafta sekiz saat sürecek eğitimler ile suya girme, su altında nefesini tutma, yüzme teknikleri ve kendi kendini kurtarma gibi temel yüzme becerilerini öğrenecekler.

Kursa başlayan öğrencileri ilk gün yalnız bırakmayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, öğrencilere başarılar diledi. Profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenecek olan öğrencilere yüzmenin ve spor yapmanın yararlarından da bahseden Dalgıç, öğrencilerin yaz tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirmelerini istedi.

5 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek olan 1. Dönem kurslarının ardından, 2. Dönem kurs kayıtları 2 Temmuz tarihinde başlayacak. Kurslara katılmak isteyenler 0224 554 75 54 nolu numaradan detaylı bilgi alabilecek.