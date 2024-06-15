Kurban Bayramı dolayısıyla Mudanya ilçe protokolü, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar ile bayramlaşma programı polis lokalinde gerçekleşti.

Mudanya Polis Lokali’nde düzenlenen bayramlaşma programına Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Baş Savcı Okan Kurtaran, Mudanya İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Ercan yavuz, Mudanya Emniyet Müdürü Atakan Ateşli’nin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Polis Lokalinde gerçekleşen bayramlaşma töreninin ardından protokol üyeleri, Özel Mudanya Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Mudanya Devlet Hastanesi, Dr. Rüştü Burlu Çocuk Bakım Evi Merkezi Müdürlüğü, Mudanya sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ziyaret edilerek bayramlaşma ziyaretlerinde bulundular.

Mudanyalıların bayramını kutlayan İlçe Kaymakamı Ayhan Terzi, bayramın huzur içinde geçmesini diledi.