Finaller, 13 ile 70 yaş arası 485 triatletin katılımıyla, Elit, Genç, Yıldız, Yaş Grupları, M3 ve PTS gibi 17 ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirildi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, etkinliğin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ve toplamda sporcular, antrenörler ve yakınlarıyla birlikte 1500 kişiyi ağırladıklarını ifade etti.

Dalgıç, organizasyonun olağanüstü olduğunu belirterek, gelecek yıllarda uluslararası triatlon yarışlarına ev sahipliği yapma arzusunu dile getirdi. Mudanya Mütarekesi’nin 102. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bu finallerin yüksek katılımı kendilerini çok memnun ettiğini vurguladı. “Herkesin mutlu olduğu ve kazandığı bir yarış oldu. Mudanyamızın poyrazı sporculara ayrı bir heyecan kattı. Gece gündüz çalışan herkese teşekkür ediyorum,” dedi.