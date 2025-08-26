Üniversite hayali kuran öğrencilerin heyecanla beklediği YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Bursa’nın tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi, eğitime başlamasının 4. yılında da büyük bir başarıya imza atarak YÖK tarafındanverilen kontenjanlarını doldurdu.

Türkiye genelinde vakıf üniversitelerinin doluluk oranı yüzde 76 olurken, Mudanya Üniversitesi yüzde 92 doluluk oranı ile üst sıralarda yer aldı. ÖSYM tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre; Mudanya Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Ekonomi ve Finans, Görsel İletişim Tasarımı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme (Türkçe ve İngilizce), Psikoloji (Türkçe ve İngilizce), Lojistik Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Meslek Yüksekokulu’nda Anestezi, Ağız ve Diş Sağlığı, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Bilgisayar Programcılığı, Dış Ticaret, Grafik Tasarım, Otomotiv Teknolojileri, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Tele Sağlık Teknikerliği bölümlerinin bütün kontenjanları doldu. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde ise bölümler büyük oranda doldu.

Mudanya Üniversitesi, yakaladığı bu başarı ile henüz 4. yılında vakıf üniversiteleri arasında kendisine üst sıralarda yer buldu. Sadece lisans bölümleri baz alındığında Mudanya Üniversitesi 75 vakıf üniversitesi arasında doluluk oranında 24. sırada yer alırken, ön lisans bölümlerinin dahil edilmesi durumunda ise ilk 20ye kadar yükseldi. Özellikle Meslek Yüksekokulu’nda Dış Ticaret ve Dijital Dönüşüm Elektroniği bölümleri vakıf üniversiteleri arasında 1. olurken, Elektronik Haberleşme Teknolojileri bölümü ise 3. oldu. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nda bir çok bölüm üst sıralarda yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, bu yıl da ilginin odağı olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bursa’nın tek vakıf üniversitesi Mudanya Üniversitesi, eğitime başladığı 4. yılında da büyük ilgi görerek öğrencilerin tercihinin adresi oldu. Lisans programları ve Meslek Yüksekokulumuzda yüzde 92 doluluk oranını yakaladık. Bu oran ile vakıf üniversiteleri arasında üst sıralardayız. Bu da bizim için gurur verici. Yabancı öğrenci ve yatay geçişte de büyük ilgi görüyoruz. Bu yıl 3 bin 500 öğrenci ile akademik yıla başlayacağız. Hedefimiz, akademik başarılarımız ile Türkiye’nin önemli üniversiteleri arasında yer almak. Bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Üniversitemizi tercih eden tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum."