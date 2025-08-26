Devlet himayesinde yetişen 23 yaşındaki Rizeli Doğuşkan Yazıcı, hayat hikayesini anlattığı “Gönderilemeyecek Mektup” adlı kitabını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a hediye etti. Bakan, genç yazarı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.RİZE (İGFA) - Rize’de devlet himayesinde büyüyen 23 yaşındaki Doğuşkan Yazıcı, hayat hikayesini kaleme aldığı “Gönderilemeyecek Mektup” kitabını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a takdim etti.

Rize’deki buluşmada Yazıcı, devletin şefkatli desteğiyle hayata tutunduğunu belirterek, “Yurtlarda devletin sıcak elini hissetmek ve çalışanların aile gibi olması çocukluğumun eksik parçalarını tamamladı. Devletimiz gerçek ailemiz oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımıza teşekkür ederim” dedi.

Yazıcı, kitabında sosyal hizmetler çatısı altında büyüyen çocukların iç dünyasını anlattığını ifade ederek, “Bu kitabı, sessiz yatakhanelerde hayata tutunan çocuklar için yazdım. Her çocuk sevgiyle büyümeyi hak eder. Bu satırlar, sevgi arayanlara umut, bulanlara teşekkür, bekleyenlere cesaret olsun” diye konuştu.

Yazıcı’yı tebrik eden Bakan Göktaş, “Doğuşkan’ın hikayesi, devletimizin şefkatli kollarında yetişen çocuklar için ilham verici. Eğitimini tamamlayıp yuva kurdu, şimdi de edebiyat dünyasına eser kazandırdı. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Evlenen Yazıcı’dan 3 çocuk sözü alan Bakan Göktaş, genç yazarı gençlik programlarına davet etti.