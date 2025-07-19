Bursa’nın tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi’nde, öğrencilere tercih sürecinde destek olmak ve Mudanya Üniversitesi’ni tanıtmak için ’Tercih Tanıtım Günleri’ başlıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavısonuçlarının açıklanmasının ardından,üniversite eğitimialmak isteyenmilyonlarca öğrenciiçin şimdi de tercih süreci başlıyor. Gençler, geleceklerine yön verecek yüksek öğretim eğitimleri için tercih yapacak. Bu süreçte,öğrencilerve aileler,tercihedecekleri üniversite ve bölüm hakkında bilgi edinmek içinyoğun bir mesaibaşlayacak.Bursa’nın tek vakıf üniversitesiolanMudanya Üniversiteside, öğrencilere tercih sürecinde destek olmak veMudanya Üniversitesi’ni tanıtmak için’Tercih Tanıtım Günleri’başlatıyor. Bugün başlayıp 11 Ağustos’a kadar sürecek Tercih Tanıtım Günlerikapsamında, öğrenciler Çağrışan kampüsüne giderek merak ettikleri sorulara yanıt bulacak. Aday öğrencilere akademisyenler bölümler hakkında bilgi verilip,kampüsgezdirilirken, uzman rehber öğretmenler dedanışmanlık desteğiverecek.

Mudanya Üniversitesi’nde mevcut bölüm ve programlara bu yıl yenileri eklenecek. Mudanya Üniversitesi’nin 3 Fakülte ve Meslek Yüksekokulu’ndaki bölüm ve programları şöyle:

"2022-2023 akademik yılında Mühendislik-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Psikoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hemşirelik Bölümü, Meslek Yüksek Okulunda ise; İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Fizyoterapi ve Anestezi programları ileeğitimebaşlayanMudanya Üniversitesi, geçen 3 yıl içerisinde bünyesine kattığı yeni bölümlerle büyüyerek gelişmeye devam ediyor. 2023-2024 akademik yılında, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İngilizce Endüstri Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi, İngilizce Psikoloji, 2024-2025 akademik yılında ise, Beslenme ve Diyetetik, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme, Ekonomi ve Finans (İngilizce), Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Grafik Tasarım, Dış Ticaret, Bilgisayar Programcılığı, Otomotiv Teknolojisi, Ağız ve Diş Sağlığı bölümleri açıldı."

Bu yıl da YÖK tarafından yapılandeğerlendirmelersonucunda, 9 bölümünün daha açılmasınaonay çıktı.

Mudanya Üniversitesinde 2025-2026 yılında açılacak bölümler şunlar: "Endüstriyel Tasarım, Dil ve Konuşma Terapisi

Ebelik, İşletme (İngilizce), Lojistik Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Elektronik Haberleşme Teknolojisi ve Tele-Sağlık Teknikerliği"