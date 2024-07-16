Mudanya’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Mudanya Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda çeşitli anma törenleri gerçekleştirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıldönümünde, Mudanya ve Güzelyalı’daki şehitliklerde anma tçrenleri düzenlendi. Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve ilçe protokolü, ilk olarak Mudanya Mezarlığı’ndaki şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Kur’an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından şehitlikteki anma tçreni sona erdi.

Şehitleri dualarla anan ilçe protokolü, daha sonra şehit ailelerini ziyaret etti. Ayrıca, Hal Camii ve Güzelyalı Merkez Camii’nde şehitler için mevlit okutularak, lokma hayrında bulunuldu.

Gün boyu devam eden etkinlikler, akşam saatlerinde de sürdü. Saat 21.00’de BUDO İskelesi’nden Mütareke Meydanı’na yürüyüş düzenlendi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın da olduğu meydanda ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılım gösterdi.

Mütareke Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Okul öğrencilerinin şiir okumasının ardından konuşan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, "15 Temmuz gecesi şehitlerimiz ve gazilerimiz, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kendilerini gönülden yad edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız," dedi.

Saatler 00:15 i gösterirken Mudanya’nın camilerinde salalar okundu.