Bursa'nın Mudanya ilçesinde Halitpaşa Mahallesi Coşkunöz Plajı civarından belediye ekiplerince alınan hasta köpek, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce tedavisi sonrasında yaşam alanına geri bırakıldı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, sosyal medyada belediye ekiplerinin hasta bir köpeğin alınmasına yönelik yanlış ve yanıltıcı paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Köpeklerin uyutulduğuna dair asılsız iddiaların yer aldığı paylaşıma karşılık yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün hasta köpeği alarak gerekli tıbbi müdahaleyi yaptığı ve köpeğin sağlık durumunun düzelmesi ardından 11 Eylül itibariyle yaşam alanına geri bırakıldığı kaydedildi.

Söz konusu iddialara yönelik yapılan videolu paylaşımda Mudanya Belediyesi Veteriner Hekim Tilbe Yıldırım da, hasta köpeğin tedavi süreci ve yaşam alanına yeniden bırakılma anını detaylı bir şekilde anlattı.

Coşkunöz Plajı civarından aldığımız can dostumuza gerekli tıbbi müdahaleleri yaptık. Sağlığına kavuşunca Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yaşam alanına geri bırakıldı. Can dostlarımızın sağlığı ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/u1lYp88ghU— Deniz Dalgıç (@denizdalgic) September 12, 2024

Konuyla ilgili açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, yerel yönetim olarak sokak hayvanlarının sağlığı ve güvenliği konusunda her zaman titizlikle çalıştıklarını belirtti. Sahipsiz dostların sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürebilmek adına ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Başkan Dalgıç, “Halkımızın ve can dostlarımızın güvenliği için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.