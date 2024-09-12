OYAK Grubu Şirketlerinden Sagra’nın markaları arasında yer alan Sarelle, “Önce Sarelle Sonra Gülümse” kampanyası ile uluslararası prestije sahip Best Business Awards’ta dört, Muse Creative Awards’ta ise iki ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin köklü çikolata markalarından Sagra’nın doğallık ve kaliteyi buluşturan geleneksel ürünü Sarelle, “Önce Sarelle Sonra Gülümse” kampanyası ile ödül kazanmaya devam ediyor. Bu kampanya kapsamında logo ve marka tasarımını yenileyen marka, Best Business Awards’tan dört, Muse Creative Awards’tan ise iki ödülle döndü.

Best Business Awards’ta dört kategoride ödüllendirildi

Yapılan açıklamaya göre, “Önce Sarelle Sonra Gülümse” kampanyası ile uluslararası iş dünyasının en prestijli ödül organizasyonlarından Best Business Awards’ta dört ödül birden kazanan marka; “En İyi İletişim”, “En İyi Marka Gelişimi”, “En İyi Pazarlama Girişimi” ve “En İyi Ürün/Servis” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

İngiltere menşeli Best Business Awards yarışmasında; pazarlama, organizasyon ve sürdürülebilirlik gibi kategorilerde şirketlerin finansal sonuçları, müşteri/çalışan faydaları ve topluluk faydaları değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Muse Creative Awards’tan Sarelle’ye iki ödül

Alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından Muse Creative Awards’ta da iki ödüle layık görülen marka, “Entegre Pazarlama-Yeniden Markalandırma” ve “Stratejik Markalaşma-Yeniden Doğan Markalar” kategorilerinde ödülün sahibi oldu.

Muse Creative Awards’ta yarışan projeler; uluslararası çapta tanınmış, alanında uzman profesyonellerden oluşan jüri üyeleri tarafından; üreticilik, konsept, fikir, görsel/tasarım, yenilik/işlevsellik ve etki/akılda kalıcılık gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.