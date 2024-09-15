Mudanya Belediyesi ve Eflatun Yoga Yaşam Okulu’nun iş birliği ile Güzelyalı Atatürk Parkı’nda yoga etkinliği düzenlendi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Mudanya’yı sağlıklı yaşamın başkenti haline getirmek için önemli adımlar atıyoruz. Doğal güzelliklerimizin içinde spor yapmanın keyfini halkımıza sunuyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinlikler, Mudanya’da yeni bir yaşam kültürünün parçası haline gelecek” dedi.

Profesyonel yoga eğitmenleri Çiğdem Karayel ve Esra Bülbül’ün rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, denizin ve doğanın huzur dolu atmosferinde Mudanyalılar güne yoga yaparak başladılar.

Başkan Dalgıç, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, “Amacımız, Mudanya’yı sağlıklı ve aktif yaşamın merkezi haline getirmek. Bugün burada gördüğümüz yoğun ilgi, bu hedefe ulaşmamızda bizi daha da motive ediyor” şeklinde konuştu.

Eflatun Yoga Yaşam Okulu’nun kurucularından Çiğdem Karayel ise, “Mudanya’nın eşsiz doğasında yoga yapmanın katılımcılara sunduğu huzuru görmek bizleri çok mutlu etti. Bu etkinlikler ile daha fazla insanı yoga ile tanıştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Mudanyalılar, bu eşsiz deneyimle güne zinde ve pozitif bir başlangıç yaparken, etkinliklerin önümüzdeki haftalarda da devam etmesi planlanıyor.