Bursa’da okullar arası düzenlenen 2023-2024 öğretim yılı Futsal Küçük Erkekler turnuvasında, Bursa Bilfen Koleji Mudanya ilçe şampiyonu oldu.

Bilfen grup aşamasında Özel Özgün Kolejini 5-1, Bademli Öncü Kolejini 10-1, Kültür Kolejini 3-0, Halitpaşa Ortaokulu’nu da normal süresi 3-3 biten maçta penaltılarla 3-2 mağlup etti. Sonrasında oynanan yarı final müsabakasında Mavi Dünya Kolejini farklı bir skorla 9-1 yenerek finale yükseldi. Final müsabakası kıran kırana geçmiş ve maça Bilfen kaptanı Bulut Sönmez ile bulduğu hızlı gollerle 2-0 önde başladı. Mehmet Yazıcı Orta Okulu ikinci yarıdaki baskın oyunuyla skoru eşitleyip normal sürenin 2-2 sona erdiği maçta Bilfen penaltı atışlarını hata yapmayarak 3-2 galip tamamladı. Turnuvada Bilfen Koleji birinci, Mehmet Yazıcı Ortaokulu ikinci, Halitpaşa Ortaokulu üçüncü ve Mavi Dünya Koleji dördüncü oldu.