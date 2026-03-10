Bir Umut Var Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocukların bayramlık alabilmesi amacıyla alışveriş çekleri verildi. Hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen organizasyonda yüzlerce çocuk bayram sevincini erkenden yaşadı. Çeklerin dağıtılmasının ardından çocuklar aileleriyle birlikte alışverişe başlayarak bayramlık kıyafetlerini seçti.

Bir Umut Var Dernek Başkanı Yeliz Seymen, 17 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalıştıklarını belirterek, özellikle gelir imkanı olmayan ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi. Seymen, birçok ailenin yalnızca engelli maaşı veya bakım ücretleriyle geçinmeye çalıştığını ve evlerde çalışabilecek durumda kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Çocukların bayramlık alabilmesi için bir araya geldiklerini belirten Seymen, 'Hayırseverlerin desteği sayesinde yaklaşık 10 yıldır çocuklarımızı bayramda giydiriyoruz. Bugün de 400 çocuğumuza bayramlık alabilmeleri için alışveriş çeki dağıtıyoruz. Tüm hayırseverlerimizi de buraya davet ediyoruz. Çocukların yüzündeki mutluluğu görmeleri ve o sevinci yaşamaları için aralarında bulunuyorlar' dedi.

Organizasyona destek veren hayırseverlere de teşekkür eden Seymen, 'Otomotiv sektöründen Ayhan Alp bey birçok çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladı, her gelen destekle bir çocuk daha ekledik ve sonunda 400 çocuğa ulaştık' ifadelerini kullandı.