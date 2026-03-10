Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler tüm coşkusuyla devam ediyor. Her yaştan vatandaşın bir araya geldiği renkli ve anlamlı buluşmalara sahne olan Osmangazi Meydanı'nda Bursalı sanatçı Cahit Kaşıkçılar, sergilediği kukla gösterisiyle Ramazan akşamına keyifli bir atmosfer kattı. Kukla karakterleri ve seyirciyle kurduğu interaktif diyaloglarla dikkat çeken performans, hem çocuklardan hem de yetişkinlerden tam not aldı. Çocukların zaman zaman sahneye dahil olarak gösterinin bir parçası haline gelmesi ise etkinliğe ayrı bir hareket ve mutluluk kattı. Program daha sonra Türk Sanat Müziği devam etti.

Osmangazi Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, etkinlikler ile birlikte Ramazan ayının manevi atmosferini ve huzurunu yaşadıklarını dile getirerek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti. Her akşam farklı bir etkinliğin olduğuna işaret eden vatandaşlar, ailecek geldikleri Osmangazi Meydanı'na tüm Bursalıları davet etti.