Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, minik öğrencinin daveti üzerine okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey, miniklerin heyecanına ortak olurken, eğitimin önemine de dikkat çekti. Öğrencilerin isteği üzerine tüm sınıfı Bursaspor maçına götürme sözü veren Başkan Bozbey, çocuklara birer forma da hediye edileceğini dile getirdi.

Buluşma öğrenciler için unutulmaz bir anıya dönüşürken, Başkan Mustafa Bozbey, kadın öğretmenlere de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek hediye etti.