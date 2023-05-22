Bursa'nın Mudanya ilçesinde eğitim öğretim veren Anadolu İmam Hatip Lisesi takım halinde katıldığı grekoromen güreş müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu.BURSA (İGFA)-- Katıldıkları tüm spor branşlarında derecelerle Bursa'ya dönen Mudanya İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, Balıkesir’de düzenlenen Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında büyük başarı elde etti.

Balıkesir’de yapılan 2022-2023 Okul Sporları Grekoromen Güreş Gençler A Türkiye müsabakalarına takım halinde katılan Mudanyalı güreşçiler, Bursa’ya 91 puanla 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandırırken, ilçeye Türkiye 1’incisi olarak döndü.

Öğrencilerin hayallerine köprü görevi kurduklarını belirten okul idaresi, öğrencileri katıldıkları tüm organizasyonlarda desteklemeye özen gösterdiklerini belirterek, kendilerini gururlandıran öğrenciler başta olmak üzere eğitim sürecinde destek olan güreş antrenörleri ile beden eğitimi öğretmenlerini tebrik etti.