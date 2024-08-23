Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, kentte bin 300 kişilik yeni bir yurt yapılacağını müjdeledi.

Kılıç, yeni yapılacak bu yurdun Akça Hatun ve Dilşad Hatun yurtlarının arasında inşa edileceğini ve projenin tamamlandığını belirtti. Zemin etütlerinin yapıldığını ve projenin ihale aşamasında olduğunu açıklayan Kılıç, en kısa zamanda inşaat çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Yeni yurdun tamamlanmasıyla Yalova’daki toplam yurt kapasitesinin 6 bine ulaşacağını belirten Kılıç, bu kapasitenin Yalova Üniversitesi’ni kazanan öğrencilerin yurt sorunu yaşamadan doğrudan yurda yerleşebilmelerini sağlayacağını vurguladı. Kılıç, “Bu yurt tamamlandıktan sonra Yalova’da yurt sorunu uzun vadede tamamen çözülecek” dedi.

Yalova’daki mevcut yurt kapasitesinin 4 bin 718 olduğunu belirten ve geçtiğimiz yıllarda tüm başvuran öğrencilerin yurda yerleştirildiğini ifade eden Müdür Kılıç, şöyle konuştu:

“Toplam beş yurdumuz var. Üç tanesi kız yurdu. İki kız yurdumuz Yalova Üniversitesi’nin karşısında, ana kampüsümüzde. Diğeri Çınarcık’ta. 3 bin 330 kız öğrenci kapasitemiz var. Bin 388 erkek öğrenci kapasitemiz var. Şu anda yurt başvuruları başladı. Cumartesi günü saat 23.59’da bitiyor. Geçen yıl ki yurt başvurularına göre, yaklaşık bu sene erkeklerde 385, kızlarda 268 yedek öngörüyoruz. Yeni bir kamulaştırma yapıyoruz. Öğrencilerin hiçbirisi dışarıda kalmasın diye. Akça Hatun ve Dilşad Hatun yurdumuzun arasına bin 300 kişilik bir yurt yapıyoruz. Projelendi, zemin etütleri yapıldı. İhale aşamasında ve en yakın zamanda da yeni yurdun inşaatına da başlıyoruz. Bu yeni yurdun inşaatı yapıldıktan sonra benim düşüncem şu, Yalova’da uzun vade de Yalova Üniversitesi’ni kazanan hiçbir öğrenci yurt sorunu yaşamadan direkt yurda yerleşebilecek. Şu anda 4 bin 718 kapasitemiz var. Bin 300 daha eklediğimizde 6 bin kapasitemiz oluyor. Üniversitenin 15 bin-16 bin civarında ilçeler dahil toplam öğrencisi var. Merkezimizde altı bin öğrenci kapasitemiz iyi. Bayağı bir karşılama oranı var. Geçtiğimiz iki yılda bütün yurda başvuran öğrencilerimiz yurda yerleşti. Dışarıda kimse kalmadı. 385 ve 168 yedek çok fazla bir yedek değil aslında. 3-5 öğrenci bir araya geliyor, ev tutabiliyor, yurttan çıkabiliyor, özel yurda geçebiliyor. Yedekte kalanlar yerleşiyor. Geçen senede 450 erkek yedeğimiz vardı, Kasım’da bitti.”

Çınarcık’taki yurt kapasitesinin yetersiz olduğuna değinen Kılıç, burada 500 kişilik yeni bir yurt yapılması için hazırlıkların tamamlandığını ancak ekonomik sebeplerden dolayı projeye başlanamadığını söyledi. Müdür Kılıç, “Sadece Çınarcık’ta biraz sıkıntımız var. Orası 240 kişilik ve oranın yedeği bitmiyor. Geçen yıl orada da 500 kişilik bir yurt, hazineden il müdürlüğümüze, bakanlığımızdan tahsis ettik. Bu ekonomik tedbirlerden dolayı başlayamadık. İnşallah Çınarcık’a yakın zamanda 500 kişilik bir yurt yapacağız. Oraya 500 kişilik yurt yaptığımız zaman şu andaki mevcut 240 kişilik yurdu erkek yurduna dönüştüreceğiz. Diğerini kız yapacağız. Bu şekilde bir planlama yapıyoruz” dedi.