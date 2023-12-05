Ünlü sunucu Müge Anlı, son Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül kazandı ve bugünkü canlı yayında yaptığı açıklama ile artık bu ödüle aday olmak istemediğini belirtti. Ödül töreni, 49. kez düzenlendi ve kırmızı halıda birçok ünlü isim görücüye çıktı.

Müge Anlı, "En İyi Kadın Sunucu Ödülü"nü kazanarak geceye damgasını vurdu. Canlı yayında konuşan Anlı, Esra Erol ile birlikte geceden ödülle döndüklerini vurgulayarak, aldığı ödülle birlikte televizyon kariyerinde 11. kez ödüle layık görüldüğünü ifade etti. Anlı, izleyicilere teşekkür edip genç meslektaşlarının bu mutluluğu yaşamasını temenni ederek Altın Kelebek'te artık aday olmak istemediğini duyurdu. Müge Anlı'nın bu kararı izleyiciler tarafından olumlu bir şekilde karşılandı.

İşte O Konuşması!

“Artık ben buradan da duyurmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum artık daha genç arkadaşlarımız, daha yeni işe başlayan arkadaşlarımız bence bu mutluluğu ve gururu yaşasınlar. Ben izninizle artık Altın Kelebek'te aday gösterilmek istemiyorum. "