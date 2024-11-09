Muğla Büyükşehir Belediyesi TİP 1 Diyabet hastalarına sensör ve insülin pompası desteğini başlatıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Tip 1 diyabetli çocuklarımızın sensör ve insülin pompalarının ücretlerini karşılayarak yaşam kalitelerini arttıracağız” dedi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tip 1 diyabet hastası olan çocuklara yönelik önemli bir çalışmayı başlatıyor. Büyükşehir Belediyesi TİP 1 Diyabet hastalarının sensör ve insülin pompalarının ücretlerini karşılayacak ve onların yaşam standartlarını yükseltecek.

Tip-1 diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıran diyabet sensörü; kandaki glikoz seviyesini her 5 dakikada bir uyumlu akıllı cihazlara göndererek şekerin takibini sağlıyor. Kan şekeri dalgalanmalarını önleyen sensör sayesinde hipo ve hiperglisemileri de azalıyor. Ayrıca sensör; gece kan şekeri düşüklüğü ve korkusunu önlerken diyabete bağlı stresi de belirgin ölçüde azaltıyor.

İnsülin Pompası ve sensör desteği kapsamında çocukların cihaz masraflarının belediye tarafından karşılanacağını söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Muğla'da yaşayan, Tip 1 diyabetli çocukların tedavi sürecinde sensör ve insülin pompalarının maliyetlerini karşılayarak ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi hedefliyoruz. Bu yeni destek programı sayesinde Tip 1 diyabetli çocuklar, kan şekerinin sürekli takip etmelerine yardımcı olan sensörler ve insülin pompalarına erişimleri kolaylaşacak. Artık çocukların sürekli kan şekeri ölçümleri için parmakları delinmek zorunda kalmayacak. Bu tür desteklerle bireylerin yaşam kalitelerini artırmayı ve sağlıklı bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.