Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi insan sağlığını tehdit ederken Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, evlerde ve iş yerlerinde kullanılan elektrikli cihazların yangın riski oluşturabileceğine dikkat çekerek yurttaşlara uyarılarda bulundu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi artan sıcaklıklarla birlikte ev ve iş yerlerinde kullanılan elektrikli aletlerin aşırı ısınarak yangın tehlikesi yaratabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, “Evde, işyerinde ve açık alanda yangın riskleri değerlendirilmeli ve söz konusu riskleri bertaraf etmek ya da azaltmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Elektrik tesisatları ve elektrikli aletlerin bakımları yapılmalıdır. Sigorta kutularında kaçak akım rölesi bulunmalıdır” denildi.

Aynı Prize Birden Fazla Cihaz Takmayın

İtfaiyeden yapılan açıklamada “Aynı prize birden fazla cihaz takılarak aşırı yükleme yapılmamalıdır. Ocak, fırın gibi cihazların yakınına kolay alevlenici malzeme bulundurulmamasına dikkat edilmeli, cihazların etrafı ateşe dayanıklı malzeme ile çevrelenmelidir. Kırsal mahallelerde eski evlerde ilkel elektrik tesisatları mutlaka yenilenmelidir. Bu tesisatların bulunduğu evlerde ani su ısıtıcısı, fırın, termosifon, klima vb. elektrikli cihazlar çok dikkatli kullanılmalıdır. Çatı oluklarında biriken yaprak vb. atıklar düzenli aralıklar ile temizlenmelidir. Dışarıdaki orman, anız, zirai alan yangınlarından rüzgar nedeni ile çatı oluklarında biriken yanıcı maddelerin üzerine gelen köz parçaları çatı yangınına sebebiyet verebilir. Ev ve iş yerlerimizin etrafında kuru, yabani ot vb. alanların düzenli aralıklar ile temizliğinin yapılması gerekmektedir. Temizlik yapılmaz ise buralara atılan bir sigara izmariti büyük bir yangının tetikleyicisi olabilir” denildi.

Başkan Aras: “Basit Önlemlerle Büyük Tehlikelerin Önüne Geçebiliriz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve artan orman yangınlarına dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Başkan Aras; “Son günlerde ülkemiz ve Muğla en sıcak günlerini yaşıyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üstünde seyrediyor. Bunun yanında hava sıcaklıklarının artması ile orman yangınlarında da artış var. Tüm vatandaşlarımızın evlerinde, yeşil alanlarda, tarlalarında daha dikkatli olması gerekiyor. Büyükşehir olarak olası yangınlara karşı 7/24 görevimizin başında olmakla beraber kırsal mahallelerimizde yangına ilk müdahale tankeri dağıtımına ve Kırsaldaki Çınarlarımızın evlerine duman dedektörü yerleştirilmesi projesine devam ediyoruz. Ülkemizin farklı şehirlerinde yaşanan yangınlar ve bu yangınlarda kaybettiğimiz canlarımız ise hepimizi derinden üzdü. Bir kez daha Eskişehir yangınlarında kaybettiğimiz canlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, ailelerine, sevenlerine sabır diliyorum. Lütfen bu sıcak havalarda daha dikkatli olalım, alacağımız basit önlemler ile büyük felaketlerin önüne geçebilir, yürekleri de yakmayız.” dedi.