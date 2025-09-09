Muğla Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekledi. Fethiye Karaçulha Toptancı Hali Ürün Pazarlama Alanı’nın çatısına kurulan 792 kWp kurulu güce sahip güneş enerji santraliyle yılda yaklaşık 1 milyon 250 bin kilovatsaat elektrik üretimi hedefleniyor.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en fazla güneşlenme süresine sahip illerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi’nin güneş enerjisine yatırımları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi otogarlar, mezbaha, geçici hayvan bakımevi, hizmet binalarından sonra Karaçulha Toptancı Hali Ürün Pazarlama alanı çatısı üzerine de güneş panelleri yerleştirdi. Yapım çalışmaları tamamlanan santral ile haldeki tesislerin elektrik ihtiyacı karşılanacak, fazla üretim ise dağıtım şirketiyle mahsuplaşarak satışa sunulacak. Toplam 4 bin 500 metrekare çatı alanına uygulanan projede, her biri 550 W gücünde bin 440 adet fotovoltaik panel yer alıyor. Ayrıca sistemde 8 adet 100 kW kapasiteli inverter kullanılıyor.

Toplam maliyeti 13 milyon 899 bin TL olan proje sayesinde hem ekonomik hem çevresel fayda sağlanması hedefleniyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, güneş enerjisi santralinin önemine dikkat çekerek, “Muğla’mız, güneşiyle sadece turizmi değil, enerjiyi de besleyen bir şehir. Biz de bu potansiyeli çevreci yatırımlara dönüştürerek hem doğamızı koruyor hem de halkımıza daha ekonomik ve sürdürülebilir hizmetler sunuyoruz. Karaçulha Hali’nin elektrik ihtiyacını güneşten karşılayarak karbon ayak izimizi azaltıyor, kentimizi iklim krizine karşı dirençli hale getiriyoruz. Bu anlayışla Muğla’mızı geleceğe daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şekilde taşımaya devam edeceğiz" dedi.