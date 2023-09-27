İmzalanan protokol ile Adana’nın Seyhan ilçesi ile Muğla’nın Milas ilçesi kardeş şehir oldu.MUĞLA (İGFA) - AdanaSeyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri kardeş şehir protokol imza töreni için Milas’a geldiler.

Milas Belediyesi Başkanlık makamında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından imzalanan protokol ile Milas ve Seyhan kardeş şehir oldu.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Biz Seyhan ile kardeşlik ilişkisinden memnunuz. Seyhan’ı takip ediyorum. Belli alanlardaki çalışmalarınızı da çok beğeniyorum. İstanbul’da fuarda Başkanımızla konuşma imkanımız olmuştu. Milas’ın Seyhan ‘a katacağı çok şey var. Seyhan’ın Milas’a katacağı çok şey var" dedi

Törende konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise, farklılıkları bir araya getirmenin rahatlıkla yapılabileceğine dikkati çekti.

Başkan Tokat, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a Milas Zeytin yağı, yöresel ürünleri ve Milas halısı hediye ederek, plaket takdim etti.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise Başkan Tokat’a sanat merkezinde üretilen el yapımı vazoyu hediye etti.

Heyet daha sonra tarihi arasta çarşısı ve Çöllüoğlu Hanı gezdirildi.