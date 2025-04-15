Başkan Aras, uluslararası fuarlarda yapılan tanıtımlar sayesinde kentteki turist sayısının yüzde 20 arttığını vurguladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da Turizm Haftası kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, "Muğla Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu bir panel düzenlendi. Turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, mevcut potansiyeli değerlendirmek ve geleceğe yönelik sürdürülebilir stratejiler belirlemek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, geçmiş dönem Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş,, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla İl Turizm Müdürü Hüseyin Toprak turizm sektörünün paydaşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

BAŞKAN ARAS: "MUĞLA TURİZMİNDE YENİ VİZYON DÖNEMİ BAŞLATTIK

Muğla'nın önemli kültürel miraslarından biri olan Stratonikeia Antik Kenti üzerine hazırlanan belgeselin gösterimi ile başlayan panelde söz alan Başkan Aras, göreve başladığı günden bu yana turizmi geliştirmeye yönelik hayata geçirilen önemli projeleri anlattı. Başkan Aras, "Göreve geldiğimiz ilk yıl içerisinde, önceki dönemlerde yapılamayan çalışmaları hızla hayata geçirerek, kentin turizm vizyonunu şekillendiren önemli adımlar attık. 'Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu'nu kurarak kent turizmini yönlendiren bir rehber oluşturduk" dedi.

“TURİST SAYISINDA YÜZDE 20 ARTIŞ SAĞLADIK"

Başkan Aras, "Dünya Kenti Muğla" vizyonuyla turizmi çeşitlendirerek 12 aya yaymayı hedeflediklerini ifade ederek, son bir yılda Londra, Berlin, Moskova ve İstanbul'da düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarına Muğla'daki sektör paydaşlarıyla katıldıklarını belirtti. Bu katılımların kentin bilinirliğini ciddi oranda artırdığını ve turist sayısındaki artıştan da net olarak görüldüğünü söyleyen Başkan Aras, "2024 yılının ilk iki ayında ilimize 23 bin 35 turist gelirken, bu sayı 2025’in aynı döneminde yüzde 20'lik artışla 27 bin 660'a ulaştı" dedi. Ayrıca Dubai ve Çin turizm fuarlarına katılarak farklı pazarlarda kenti tanıtmaya devam edeceklerini vurguladı.