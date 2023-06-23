Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sorunsuz bir Bayram geçirmeleri için tüm birimleri ile Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.MUĞLA (İGFA) - 9 günlük Kurban Bayramı öncesi Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile bayram hazırlıklarını tamamladı. Kurban Bayramı öncesi mezbaha, sağlık, fen işleri, itfaiye, MUSKİ, ulaşım birimleri vatandaşların sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için görev başında olacak.

Büyükşehir Kurban Bayramı süresince vatandaşlara, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan İşletme Onay Belgeli, güvenilir ve hijyenik gıda üretildiğinin teminatı olan ISO:22000:2018 kalite belgeli Marmaris, Menteşe, Milas, Fethiye ve Kavaklıdere mezbahasında vatandaşlara hizmet verecek. İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun kararı gereğince kurbanlık kesim ücretleri büyükbaş hayvan için 1.250 TL, küçükbaş hayvan için 300 TL olarak belirlendi.Kurbanlık hayvan satış yerleri Menteşe İlçesi’nde Bayır Hayvan Pazarı ve Düğerek Hayvan Pazarı olarak belirlenirken diğer İlçelerde ise ilçenin hayvan pazarları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi açık tutulacak. Kurbanlık hayvan satış yerlerinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner Hekimler hayvanların sağlık durumları ile ilgili gerekli kontrolleri düzenli bir şekilde yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ toplu taşıma araçları (siyah plaka) Kurban Bayramı süresince 28 Haziran 2023 Çarşamba-1 Temmuz 2023 Cumartesi gününe kadar toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları sefer saatleri ile ilgili detaylı bilgilere "www.mugla.bel.tr" linkinden ulaşılabilecek.

MUSKİ 13 İLÇEDE GÖREVDE

Kurban Bayramı’nda 9 gün tatil olması ile yazlık ilçelerde nüfusun artması nedeniyle MUSKİ tüm birimleri ile vatandaşların hizmetinde olacak. Yaşanabilecek su arıza ve patlaklarının vatandaşı mağdur etmemesi için ekipler tüm ilçelerde teyakkuz halinde olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Zabıta teşkilatı vatandaşların sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için 7/24 görev başında olacak. Zabıta teşkilatı Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları ve bayramda kesim alanlarında vatandaşlara hizmet verecek. Kesim alanları dışında kurban kesilmesine izin verilmeyecek ve kesim yapanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kurban Bayramı tatilinde turizm hareketliliğinin yoğun olduğu ve yangın riski taşıyan 4 bölgede mobil istasyonları devreye alıyor. Tüm birimleri ile bayram tatili boyunca görevde olacak itfaiye teşkilatı Muğla’nın son yıllarda yaşadığı yangınların birçoğunun insan kaynaklı olduğunu hatırlattı veartan sıcaklar sonrası mangal vb. ateş yakılmaması konusunda da uyardı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yatağa bağımlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde saç ve sakal tıraşlarını yapıyor. Evde bakım, hasta ve engelli nakil hizmeti ile vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi de bu hizmetlerini sürdürüyor. Kurban Bayramı süresince Büyükşehir evde bakım ve hasta nakil ambulansı ile vatandaşın hizmetinde olmaya devam edecek. Bayram tatili süresince vatandaşların talep etmeleri halinde her türlü pansuman, enjeksiyon, ilaçların temini gibi birçok sağlık ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi sağlıkçıları tarafından karşılanacak. Ayrıca hasta nakil ambulansı ile hastaneye gitmesi gereken acil hastalar evlerinden alınıp muayenesi yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak.

Vatandaşların bayramda mezarlık ziyaretlerini sorunsuz yapabilmesi için Büyükşehir Belediyesi il genelinde 1426 mezarlık alanında temizlik ve bakım çalışmasını tamamladı.