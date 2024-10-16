Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünün Bodrum Mumcular Mahallesinde başlattığı Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artış projesinin yüzde 25’i tamamlandı.

MUĞLA (İGFA) - Atıksuyun doğaya zarar vermesini önlemek ve geri dönüşümünü sağlamak için önemli projeler hayata geçiren MUSKİ Genel Müdürlüğü arıtma tesislerini modern hale getiriyor. Kurumun insan sağlığı ve doğanın korunması için büyük önem arz eden atıksu arıtma tesisi yatırımları sürüyor.

Son olarak Bodrum İlçesinin Mumcular Mahallesinde bulunan atıksu arıtma tesisinde kapasite artış çalışmalarına başlayan MUSKİ ekipleri bu çalışmaların yüzde 25’lik kısmını tamamladı.

GÜNLÜK 10 BİN KİŞİNİN SUYU ARITILACAK

16 Milyon 775 Bin TL yatırımla yapına başlanan proje sonunda günde 500 metreküp atıksu arıtma kapasitesi olan tesis 2 bin metreküp arıtma yapabilecek düzeye ulaşacak. Böylelikle günlük 2 bin 500 kişinin atıksuyu arıtılırken bu rakam 10 bin kişiye yükselecek. Ayrıca 2013 yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınan tesiste bazı mekanik ekipmanlar yenilenerek modernizasyonu sağlanacak. Projede inşaat işlerinin %95'i, alt yapı işlerinin %20'si, Mekanik ve Elektrik-Otomasyonunun 'u tamamlanırken tüm çalışmalar kapsamında fiziki ilerleme %25’e ulaştı. Çalışmalar hızla sürerken projenin beklenenden daha kısa bir sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.