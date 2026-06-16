Haziran ayı ilk toplantısında gündeme gelen ve tartışmalara neden olan kredi maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda değerlendirildikten sonra yeniden meclis gündemine geldi. Komisyon raporu doğrultusunda görüşülen maddeyle birlikte, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 1.000.000.000 TL kredi kullanma yetkisi verildi.

Tartışmalara neden olmuştu

Söz konusu kredi talebi, geçtiğimiz hafta yapılan haziran ayı ilk toplantısında mecliste tartışmalara yol açmıştı. Görüşmeler sırasında CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, kredinin hangi projelerde kullanılacağının açıklanmasını istemiş ve CHP grubunun bu aşamada maddeye onay vermeyeceğini belirtmişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise kredinin yatırım projelerinde kullanılacağını ifade ederek CHP’nin tutumuna tepki göstermişti.

Biba’nın, “Bugüne kadar hangi yatırımlara evet dediniz?” sözleri üzerine mecliste kısa süreli sözlü tartışma yaşanmış, görüşmelerin ardından ilgili rapor oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmişti.